مسؤول روسي: اغتيال قاسم سليماني تدمير لنظام القانون الدولي الحالي

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم السبت، أن قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على يد الجيش الأمريكي، هو عملية تدمير نظام القانون الدولي الحالي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية

عن كوساتشوف قوله على صفحته بموقع فيس بوك، :"يتم تدمير مبدأ القانون الدولي الذي تشكل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي سيحدث في المستقبل، في حال لم يتم توقيفه، يُرسل الجنود الأمريكيون إلى منطقة النزاع (أي منطقة في العالم) ثم يصنف خصومهم على أنهم إرهابيون ويقضون عليهم فهم يعتبرون أن قضيتهم مقدسة...".



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر أمس الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.



وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.