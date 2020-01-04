الجيش الألماني يؤكد أمريكا وحلفاؤها يعلقون تدريب القوات العراقية

كشف الجيش الألماني في رسالة، أن أمريكا وحلفاءها علقوا تدريب القوات العراقية بسبب تهديد متزايد بعد ضربة جوية أمريكية قتلت أمس قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ضابط ألماني كبير في رسالة لنواب ألمان، إن اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت، قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي

يقودها.

وذكر اللفتنانت جنرال الألماني ايريش فيفر، في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية وتحمل تاريخ الثالث من يناير: "لذلك، جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت".

Advertisements

وأضاف أن "التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق".

وتنشر ألمانيا نحو 120 جنديا في العراق، ضمن عملية العزم الصلب التي

تقودها الولايات المتحدة.

يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني، ذكر فجر الجمعة، أن طائرات أمريكية شنت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، حيث استهدفت إحدى الغارات سيارة كانا يستقلانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهما.