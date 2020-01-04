مصادر: اتجاه نحو تعجيل تأليف الحكومة اللبنانية

كشفت مصادر لبنانية عن أن التطورات في العراق لن تؤخر تأليف حكومة حسان دياب، مشيرة إلى أن الاتجاه حتى الآن يسير نحو التعجيل في التأليف.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم السبت، عن مصادر مطّلعة قولها إن الاتجاه حتى الآن يسير نحو "التعجيل في التأليف".

ورجّحت المصادر أن يحصل الإعلان عن الحكومة بعد غد الاثنين، مرجعة السبب في ذلك إلى "نية الرئيس ميشال عون التسهيل، ولا سيما أن النقاط الخلافية عالقة عند الأسماء والحقائب، بسبب عدم الاتفاق على اسم وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، كما وزيرَي الطاقة والعدل".

وبعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير».

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وكلف الرئيس عون، الأكاديمي والوزير السابق حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي، بعد استشارات ملزمة مع النواب. لكن دياب لا يزال يجري اتصالات لتأليف حكومته.

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وكانت المظاهرات الاحتجاجية في لبنان بدأت في 17 أكتوبر الماضي، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على الاتصالات. وبعدها انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة حتى اليوم.