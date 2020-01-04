قتيل ومصابون في انفجار إرهابي شمال أفغانستان

أكد مسؤول أفغاني مقتل مدني في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية، خلال ساعة الذروة في مدينة مزار الشريف بإقليم بلخ شمال أفغانستان صباح اليوم السبت.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ، منير أحمد فرحات قوله إنه تم زرع العبوة الناسفة في مركبة.

وتابع أن ثلاثة مدنيين آخرين أصيبوا في الانفجار، الذي وقع في منطقة الشرطة العاشرة بمدينة مزار الشريف.

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وكان تقرير صدر أمس الجمعة عن وزارة الداخلية قد أعلن أن 7400 مدني أفغاني قُتلوا أو أصيبوا نتيجة هجمات انتحارية وانفجارات العام الماضي.

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وتابع التقرير أن 2219 مدنياً قُتلوا وأصيب 5170 العام الماضي.