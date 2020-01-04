مظاهرات حاشدة في ليبيا تنديداً بالتدخل العسكري التركي

خرجت مظاهرات حاشدة في مدن ليبية عدة للتنديد بتصويت البرلمان التركي على مذكرة تفويض بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق.

ورفع المتظاهرون في مدينة بنغازي لافتات منددة بالتدخل التركي الذي وصف بالداعم للجماعات المسلحة في ليبيا.

وقال محمد الورفلي أحد المتظاهرين "إننا، في هذه المظاهرة، نستنكر الاعتداء السافر على السيادة الليبية وتدخل تركيا في شوؤننا الداخلية. ولهذا، نحن هنا لنوصل رساله لتركيا وجنودها أن ليبيا ليست نزهة وستكون مقبرة للغزاة".

وشاركت جاليات عربية عدة في المظاهرة التي استنكرت مشاركة قوات سورية في ليبيا بدعم تركي.

وقال ياسر الأسطى (30 عاماً)، وهو سوري الجنسية، "وجدنا أهلها (ليبيا) مرحبين بنا بينهم، ونعمل أنا والكثير من السوريين هنا، ونلقى كل الاحترام والتقدير. والآن، نرى قوات سورية تشارك في قتل الليبيين الذين استقبلونا. وهذا ما لا نرضاه".

وخرجت مظاهرات عدة في مدن أخرى في شرق البلاد وغربها مثل البيضاء ودرنة وطبرق وجالو والمرج وتيجي ومدن الجبل الغربي لليبيا، وطالبت جميعها بعدم الانجرار إلى الاستعمار التركي.

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