كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشييع جثمان قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد آلاف العراقيين إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم السبت، للمشاركة في مراسم تشييع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، اللذين قتلا في قصف أميركي قرب مطار بغداد فجر الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، بأنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع التشييع في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وأصدرت ميليشيات الحشد الشعبي، بيانا في وقت سابق، قالت فيها إن العراق يشهد السبت الساعة العاشرة صباحا المراسم الرسمية لتشييع جثامين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ومرافقيهما الذين قتلوا في الهجوم.

وأضافت ميليشيات الحشد الشعبي أن "التشييع الرسمي سيليه التشييع الشعبي من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية الساعة الحادية عشر صباحا".

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وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه سيتم نقل جثة سليماني إلى إيران مساء السبت بعد انتهاء مراسم تشييعه في العراق، ليدفن الأحد في مدينة كرمان.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن قتل سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أميركية.

وقتل في القصف أيضا أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قائد فيلق القدس كان يخطط لشن هجوم على دبلوماسيين وجنود أميركيين، مؤكدا أن الهجمات الأخيرة في العراق التي طالت مصالح أميركية كانت بتوجيه من سليماني.