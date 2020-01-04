كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات لـ السيخ خارج سفارة باكستان في نيودلهي لإدانة الهجوم على ضريح لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت عدة مجموعات من السيخ، اليوم السبت، احتجاجًا خارج السفارة الباكستانية في نيودلهي لإدانة الهجوم على ناناك صاحب، وهو مزار في مسقط رأس مؤسس ديانة السيخ، جورو ناناك.

وطلب المحتجين من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن يبحث القضية مع نظيره الباكستاني لحماية الأقليات الدينية في ذلك البلد.

وقد هاجم جمهور مسلم مزار السيخ الذي يحظى باحترام واسع في كارتاربور في إقليم البنجاب في باكستان.

وأدانت نيودلهي بشدة "أعمال التدمير الوحشي للمكان المقدس ودعت إسلام آباد إلى ضمان سلامة ورفاهية" طائفة الأقلية السيخية في ذلك البلد.

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تجمع الحشد الباكستاني خارج ضريح كارتاربور ورفعوا شعارات جماعية وبغيضة ورشقوا الضريح بالحجارة. كان عدد غير معروف من الحجاج بداخلها عندما هاجمها الحشد. والذي كان يقوده عائلة محمد حسن، الشاب الذي اختطف فتاة من السيخ جاجيت كور.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، سعت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد مثيري الشغب، الذين سعوا إلى "تدنيس جورودوارا المقدس وهاجموا أفراد الأقلية السيخية".

إسلام آباد، ومع ذلك، ادعت أن الحادث تم وصفه باعتباره قضية طائفية. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها: "إن محاولات تصوير هذا الحادث على أنه قضية طائفية لها دوافع قوية".

وأضافت الوزارة: "الأهم من ذلك، أن جوردوارا لم يمسها أي ضرر. جميع التلميحات إلى عكس ذلك، لا سيما ادعاءات أفعال "تدنيس وتدمير" المكان المقدس، ليست فقط خاطئة بل مؤذية أيضًا".

على الرغم من أن الوصول إلى الضريح كان أمرًا صعبًا على مجتمع السيخ الهندي بسبب التوترات بين البلدين، فقد تعاونت نيودلهي وإسلام أباد معًا لتطوير ممر يتيح الوصول إلى جوردوارا داربار صاحب كارتاربور، كما هو معروف في جوردوارا. تقع على بعد نحو 4 كيلومترات من الحدود الدولية ويعتقد أنها بنيت في الموقع، حيث توفي جورو ناناك في القرن السادس عشر.