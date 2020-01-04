كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش العراقي ينفي وقوع أي غارة جوية صباح اليوم على بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الجيش العراقي، صباح اليوم السبت، وقوع أي غارة جوية في منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وشنت أمريكا ضربات جوية على فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

واستهدفت غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أسفرت عن مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

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وقد أعلنت مصادر أمنية، أن واشنطن كانت وراء ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.

وذكر بيان للميليشيات أن الضربة الجوية أصابت قافلة مسعفين وليس مجموعة من القادة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام.