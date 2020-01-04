كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماكرون" يعبر عن دعمه لضحايا الطعن في هجوم باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن دعمه لضحايا هجوم الطعن الذي وقع في ضاحية فيليجويف في باريس وأسرهم، يوم الجمعة .

وكتب "ماكرون" على صفحته على موقع "تويتر": "يبدأ العام بحزن عميق على الحدث المأساوي في فيلجويف. أعرب عن دعمي لضحايا الهجوم وأسرهم وضباط الأمن. سنستمر في المقاومة الصارمة للعنف المتقطع والقتال من أجل سلامة جميع الشعب الفرنسي".

ولقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادثة طعن جنوبي باريس، الجمعة، بحسب لويك ترافرز، وكيل القوة الاتحادية للشرطة لمنطقة إيل دو فرانس في تصريحات لقناة BFM الفرنسية.

وأوضح ترافرز أن حادث الطعن وقع في فيلجويف، وهي بلدة جنوب باريس، مُشيرًا إلى أن الهجوم وقع في حوالي الثانية بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقال الإدعاء إن الشرطة الفرنسية أطلقت الرصاص على رجل قرب باريس وأردته قتيلا، أمس الجمعة، بعد أن قام بعملية طعن بسكين في حديقة عامة فقتل شخصا واحدا وأصاب اثنين آخرين بجروح.

وقال متحدث باسم الادعاء إن السلطات عثرت على مصحف في حقيبة المهاجم لكن "لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أنه اعتنق الفكر المتشدد".

وأضاف المتحدث أن المهاجم له تاريخ من اعتلال الصحة العقلية ونقل إلى مستشفى قبل بضعة أشهر وكان يخضع لبرنامج للعلاج النفسي.

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ووقع الهجوم في بلدة فيلجوف على بعد حوالي ثمانية كيلومترات إلى الجنوب من وسط باريس.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمتنزه، ووصل نائب وزير الداخلية الفرنسي إلى مسرح الحادث.

وقالت لوري بيكواو، المدعية التي يتولى مكتبها النظر في القضية، إن الجريحين يعالجان في مستشفيين قريبين. وأضافت أنه يجري استجواب الشهود للوقوف على حقيقة ما حدث.

وفي السنوات الأربع الماضية، اهتزت العاصمة الفرنسية على وقع هجمات كبيرة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.