كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تكشف حقيقة شن هجمات جوية جديدة على العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التحالف الدولي بقيادة أمريكا، حقيقة تنفيذ أي غارات جوية على منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأكد التحالف الدولي، اليوم السبت، في تغريدة على "تويتر"، أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقد أفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن أمريكا شنت ضربات جوية على فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وجاء الهجوم بعد 24 ساعة على غارة أميركية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أدت لمقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

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وقد أعلنت مصادر أمنية، أن واشنطن كانت وراء ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.

وذكر بيان للميليشيات أن الضربة الجوية أصابت قافلة مسعفين وليس مجموعة من القادة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وبعيد ساعات من مقتل سليماني والمهندس ومرافقين لهما، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"فرانس برس" إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة لتعزيز أمن المواقع الأميركية.

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.