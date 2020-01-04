جنايات مراكش تقضي بـ4 سنوات لشخص متهم “بالشذوذ الجنسي”!

قضت محكمة الإستئناف بمراكش أمس الجمعة، بالسجن النافذ، في حق شخص توبع بتهم الشدود الجنسي.

وصرحت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، بقرارها القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، مع الصائر.

ووجهت للمتهم (ز.ع) الذي توبع في حالة اعتقال، تهم إستدراج قاصر بالتدليس، وهتك عرضه بالعنف، وجنحة الشدود الجنسي.