حالة الطقس: منخفض جوي ورياح باردة وأمطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتأثّر الجو اليوم، السّبت، بمنخفض جوي جديد في البلاد، فيكون يكون الجو غائمًا وشديد البرودة في معظم المناطق، كما يتوقّع منذ ساعات الصباح الباكر أن تتوسع رقعة الأمطار لمختلف المناطق الشمالية لتمتدّ حتّى ساعات المساء للمناطق الوسطى من البلاد وصولا إلى أقصى جنوب الضفة.

وليلًا يتوقّع أن تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجًا.

وغدًا الأحد يتوقّع أن تستمرّ الأجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار متفرقة وغزيرة في معظم المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

وبعد غد الإثنين، لا يتوقّع أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتستقر الأجواء في معظم المناطق، وتسود أجواء غائمة جزئيًّا وباردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتهب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة؛ فترتفع نسبة الغبار في الأجواء خصوصًا في جنوب البلاد، وفي ساعات الليل يكون الطقس باردًا بشكل ملحوظ في مختلف المناطق.