يوفنتوس يعرض لاعبه رابيو مقابل بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تطورا جديدا طرأ بخصوص مستقبل النجم الفرنسي، بول بوغبا، مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن يوفنتوس ينوي استغلال انهيار العلاقة بين بول بوغبا وناديه مانشستر يونايتد، من أجل الانقضاض على اللاعب الفرنسي خلال صفقة تبادلية في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس كان مستعدًا للانتظار حتى نهاية الموسم الجاري قبل التحرك لضم بول بوجغا، لكن الصفقة يمكن أن تتم في الشهر الحالي، لأن مانشستر يونايتد يريد التخلص من نجمه الفرنسي.

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وأوضحت أن المان يونايتد سيوافق على رحيل بول بوغبا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، لكن يوفنتوس يعرض خدمات أدريان رابيو بالإضافة إلى الأموال.

وقالت "ذا صن" إن بطاقة رابيو تقدر بـ25 مليون جنيه إسترليني، ولذلك فإن على يوفنتوس تقديم 60 مليونًا لمانشستر يونايتد.

يذكر أن بوغبا يعاني حاليًا من إصابة في الكاحل، وقد تمتد فترة غيابه عن الملاعب إلى 6 أسابيع، كما أن مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي، خرج أكثر من مرة بتصريحات ضد مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة.