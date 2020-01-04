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ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على موهبة برازيلية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق الإسباني أبدى رغبته بالتعاقد مع موهبة برازيلية جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم كونها تحظى أيضا باهتمام غريمه .

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن الفريق الملكي يستهدف ضم نجم فلامنغو، رينير جيسوس، المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2019، ووصيف كأس العالم للأندية.

وسيحق لريال مدريد التعاقد مع اللاعب هذا الشهر، بشكل طبيعي، حيث أكمل عامه السابع عشر، وهو السن القانوني في إسبانيا.

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لكنه سيواجه منافسة شرسة من برشلونة ومانشستر سيتي، المهتمين كذلك بالحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد الريال مع رينير، لن يكون لدعم الفريق الأول، وإنما للكاستيا، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر رينير 35 مليون يورو، وهو الرقم الذي لن يقبل فلامنغو بأقل منه.

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