شكرا لقرائتكم خبر عن العكيمي يتراأس اجتماعاً للجنة الأمنية في الجوف والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 ترأس محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، اليوم، اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة ،لمناقشة الأوضاع الامنية وتحسين الاداء الامني وتطويره.

Advertisements ودعت اللجنة الأمنية في الاجتماع بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد مراد ابو حاتم، أبناء المحافظة الى رص الصفوف والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. وثمنت اللجنة الأمنية خلال الاجتماع الادوار البطولية لأبناء المحافظة.

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