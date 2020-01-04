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شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. وفاة 3 بأنفلونزا الخنازير برازح وسط تكتكم حوثي والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أكدت مصادر محلية بمحافظة صعدة، وفاة ثلاثة أشخاص في مديرية رازح، إثر إصابتهم بفيروس انفلونزا الخنازير، الاسبوع الماضي، وسط تكتم من سلطات الأمر الواقع المسيطرة على المحافظة.
وأوضحت أن امرأتين ورجلا، توفوا متأثرين بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير، فيما سجلت عشرات الإصابات بالوباء في مديرية رازح، أغلب الحالات من الاطفال والنساء.
وبينت المصادر، أن انتشار وباء الإنفلونزا h1n1 ، يأتي في ظل تكتم سلطات الحوثيين، وعدم قيام الجهات الصحية الخاضعة لها في المديرية بمهامها في احتواء الوباء ومعالجة الإصابات.
يشار إلى أن تردي الخدمات الصحية في المديرية الجبلية الواقعة غرب صعدة على حدود جازان، والبعيدة عن مركز المحافظة، أدى إلى تفاقم الوضع، حيث يضطر المواطنون، إلى السفر لساعات طويلة لإسعاف ذويهم المصابين، وهو ما تسبب في ازدياد حالات الوفاة بالوباء.
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