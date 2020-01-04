الحضرمي : تاريخ الإرهابي قاسم سليماني أسود

السبت 4 يناير 2020

قال وزير الخارجية اليمني ، محمد الحضرمي، ، أن تاريخ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني أسود .. مؤكداً أنه عمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي اليمن تحديداً بدعمه للميليشيات الحوثية.



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وذكر الحضرمي، في تغريدات نشرتها صفحة الوزارة الرسمية على "تويتر"، مساء الجمعة، إن سليماني والنظام الإيراني - الراعي الأول للإرهاب في العالم - مسؤولون عن قتل وتشريد الآلاف من الأبرياء في اليمن وفي الوطن العربي.

وأفاد الحضرمي بأن أذرع النظام الإيراني، بمن فيهم ميليشيات الحوثي، لطالما سعت إلى تنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة العربية، مؤكداً أن هذا كله بدعم مالي وعسكري من قبل الحرس الثورى الإيراني عبر فيلق القدس وقائده الهالك قاسم سليماني.