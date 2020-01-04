صحيفة بريطانية: الغاز والتحالفات والتاريخ وراء قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

السبت 4 يناير 2020

أبرزت صحيفة "الغارديان" البريطانية قرار البرلمان التركي تمرير مشروع قانون يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا، مشيرة إلى أنهناك العديد من الدوافع لرغبة تركيا وضع موطئ قدم لها في الدولة التي مزقتها الحرب بعد سقوط نظام القذافي في 2011.



وذكرت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني أن:" أنقرة تقول نشر القوات أمر حيوي لحماية مصالحها في ليبيا وفي شرق البحر المتوسط، حيث تجد نفسها في عزلة متزايدة، نظرا لتشكيل مصر واليونان وإسرائيل وقبرص مناطق اقتصادية حصرية تمهد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز."

ووقعت تركيا مع الحكومة الليبية في طرابلس اتفاقا لتحديد السيادة البحرية تعطي أنقرة حقوقا في مساحات واسعة من البحر المتوسط، حيث احتياطيات الغاز التي اكتشفت مؤخرا، ما أثار انتقادات خاصة من اليونان التي تقول إنها تتجاهل حقوقها في المنطقة.

واعتبر محللون آخرون التحركات التركية أنها جاءت ردا على عزلتها الدبلوماسية المتصاعدة في المنطقة وجزء من جهودها لوضع موطئ قدم ليس فقط حول البحر الأحمر والمتوسط، في مواجهة منافسيها الإقليميين.

كما أن ليبيا تمثل أهمية عاطفية لتركيا التي كانت تسيطر على الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قبل أن تتنازل عنها لإيطاليا في 1912 في نهاية الحرب التركية الإيطالية، عقب 4 قرون من الحكم العثماني، بحسب الصحيفة.

وقال أسلي أيدنتساباس الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:" أنقرة ترى أن دخولها ليبيا أنه أمر رمزي لوضعها الجديدة كقوة إقليمية .. الفكرة هي أن تصبح على الطاولة الكبيرة، أنت تحتاج أن تصبح حاضرا على الأرض".

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ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "معركة حاسمة" لتحرير مدينة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة.

ووافق البرلمان التركي، الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس وتحمي حكومة فايز السراج.

وصوت 325 نائبا لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا مقابل معارضة 184 عضوا، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان التركي بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي، الشهر الماضي، إن فايز السراج طلب منه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد أن وقعا على اتفاق عسكري يسمح لأنقرة بإرسال جنود وخبراء عسكريين إلى ليبيا.

وأثار الاتفاق، إلى جانب اتفاق آخر منفصل حول الحدود البحرية بين البلدين، غضبا في المنطقة وخارجها. ولم تكشف تفاصيل حول الانتشار العسكري التركي المحتمل.

وكانت تركيا قد سرّعت تطوير علاقاتها مع حكومة الوفاق بتوقيعها في نهاية نوفمبر الاتفاق العسكري الأمني وآخر مرتبط بترسيم الحدود البحرية. وأثار الاتفاق الثاني غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.