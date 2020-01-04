الجيش الوطني الليبي يعلن النفير ضد التدخل التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الوطني الليبي النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح، بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها.

ودعا حفتر في كلمة وجهها إلى الليبيين، مساء الجمعة، الشعب إلى التوحد وحمل السلاح ضد المستعمر، ردا على اعتزام أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس.

وقال حفتر: "سننبذ خلافتنا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالا ونساء عسكريين ومدنيين، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا".

وأكد حفتر أن المعركة الحاسمة التي يخوضها الجيش في طرابلس تشرف على النصر، مؤكدا أن المعركة ستصبح الآن حربا في مواجهة "مستعمر غاشم".