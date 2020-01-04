نائب ترامب: العالم أكثر أمانا بعد مقتل سليماني

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "أن العالم أصبح أكثر أماناً اليوم بعد مقتل قاسم سليماني"، مشيداً بموقف الرئيس دونالد ترامب الذي اتخذ "إجراء حاسماً ووقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب في العالم".

وغرد بنس عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلا "إن ترامب خلصنا من رجل شرير كان مسؤولا عن قتل الآلاف من الأمريكيين".

وقتل قائد فيلق القدس سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها "وقائية" لتفادي هجمات كان يخطط لها "الإرهابي" الإيراني.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن سليماني وجّه الإرهابيين العراقيين لشن هجمات على القوات الأمريكية والتحالف، كما قدم صواريخ وعبوات متطورة مميتة وتدريبات لاستهداف الأمريكيين، وهو المسؤول المباشر عن وفاة 603 من أفراد الخدمة الأمريكية.

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وكشف بنس عن إشراف سليماني على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية، مشيرا إلى أنه لعب دورا مباشرا في تمويل وتجهيز وتدريب حزب الله اللبناني.

وتابع أن سليماني استمر في المنظمات الإرهابية في المنطقة، وأشرف في أفغانستان على دعم طالبان ورعاية الهجمات ضد التحالف الدولي.





وسليماني هو قائد فيلق القدس منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.