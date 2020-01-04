- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام الأمم المتحدة يحذر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، تركيا بشكل غير مباشر من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، من خلال إعتباره أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد.
وقال غوتيريش، في بيان، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل".
وأضاف البيان أن "الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً".
وشدد غوتيريش على أن "التقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية"، جدد "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي".
وأتى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبي، بقيادة فايز السراج، في وجه الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وكان قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، أعلن المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا، متهماً أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة.
ودعا حفتر الليبيين إلى التوحد وحمل السلاح ضد هذا المستعمر، وذلك رداً على اعتزام أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الأمم المتحدة يحذر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.