- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكبر أحزاب المعارضة التركية يطالب بوقف فوري لتدخل أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
دعا كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئاسة في بلاده بزعامة رجب طيب أردوغان إلى ضرورة إجراء وقف التدخل في ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم المعارضة التركية، الجمعة، خلال اجتماع مع ممثلي القنوات التلفزيونية في العاصمة أنقرة.
وقال قليجدار أوغلو في تصريحاته "الدبلوماسية هي السبيل لحل الأزمات، ما يعني ضرورة إقامة جسور الحوار، داعيا الحكومة للابتعاد عن الحرب في الشرق الأوسط".
وعبّر زعيم المعارضة عن أمله في عدم انجراف الشرق الأوسط إلى الهاوية، مضيفا "لا سيما أن الأوضاع هناك ستزداد سوءا بعد عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، فالعملية قد تكون بداية لمشاكل كبيرة".
وأكد على أنه "يجب على تركيا ألا تتدخل، وعليها أن تبقى بعيدة عن النيران في الشرق الأوسط"، رافضا فكرة إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.
وشدد قليجدار أوغلو على ضرورة تغيير النظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان لسياساته الخارجية.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
والخميس صادق البرلمان التركي على قرار خاص بإرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، وهو الأمر الذي واجه سيلًا من انتقادات المعارضة الرافضة لاتخاذ هذه الخطوة، والتي تأتي بإصرار من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي نجح حزبه العدالة والتنمية من تمرير القرار بمساعدة حليفه التقليدي حزب الحركة القومية المعارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر أحزاب المعارضة التركية يطالب بوقف فوري لتدخل أردوغان في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.