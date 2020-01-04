شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن تتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على الشرقية الرياض تبوك القصيم والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

Advertisements كما توقعت أن تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك (جبل اللوز - علقان – الظهر) وشمال المملكة.

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