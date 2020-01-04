صحيفة إماراتية : النظام التركي يستبيح الأراضي العربية وفقاً لمصالحه الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الإتحاد الإماراتية، أن النظام التركي يستبيح الأراضي العربية وفقاً لمصالحه الخاصة .



وأكدت الصحيفة في إفتتاحيتها بعنوان "تدخلات هوجاء" أن التهديد التركي للأمن القومي العربي، مرفوض بالمطلق، تحت أي مبرر أياً كان، وقالت "من غزو الأراضي السورية في 20 أكتوبر الماضي، إلى تفويض الجيش في إرسال قوات إلى ليبيا في الثاني من يناير، يستبيح النظام التركي، سيادة الأراضي العربية وفق منطق مصالحه الخاصة فقط، مؤكدة أن الخطوة التركية بلا أي مسوغ قانوني، مهما حاول النظام إيجاد ذرائع لا تغير شيئاً من الواقع على الأرض" .

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وشددت على أن القرار التركي هو احتلال وغزو فاضح لدولة ذات سيادة، لكنها حالياً أسيرة حكومة عاجزة مدعومة من الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وغداً تصبح مرتهنة لمن استنجدت به لإغاثتها.

وقالت : لا اعتراف بالاتفاق الخبيث بين تركيا وحكومة الوفاق بزعامة فايز السراج، الموقف واضح بهذا الشأن من الجامعة العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأن الاتفاق مخالف للمادة الثامنة من وثيقة الصخيرات التي تشترط توافق المجلس الرئاسي مجتمعاً، ومصادقة مجلس النواب.

وأشارت إلى أن الإمارات في إدانتها للقرار التركي المخالف للقرارات الدولية، كانت واضحة في التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري لما يمثله من تهديد للأمن العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم التنظيمات المتطرفة والإرهابية في ليبيا، مؤكدة الحاجة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها مقابل منطق الميليشيات الذي تدعمه تركيا، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على التسوية الشاملة.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها : لا حل في ليبيا، وهناك دائماً من ينفخ في النار إرضاء لنزوات مكشوفة في باطنها وظاهرها "الإخواني" الذي لم يحل يوماً في مكان إلا وكان الخراب .. وتبقى التسوية السياسية من المنظور العربي الحل الوحيد في ليبيا، بدلاً من تدخلات عسكرية تركية هوجاء، لا تدفع سوى إلى إطالة أمد الصراع في المنطقة.