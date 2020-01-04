تهديد صريح من خليفة قاسم سليماني للولايات المتحدة

- شريف الجنيدي

علّق القائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثري الإيراني، إسماعيل قاآني، وذلك في أول تصريح له بعد تعيينه خلفاً للجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدول في العراق فجر أمس الجمعة.

ونقلت وسائل إعلامية إيرانية عن قاآني تهديده للولايات المتحدة، حيث قال: "اصبروا قليلاً وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط".

وكان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي قد أعلن أمس، الجمعة، تعيين العميد إسماعيل قاآني، قائدًا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، خلفًا للجنرال قاسم سليماني.

وقال خامنئي، في برقية نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إنه "إثر مقتل سليماني، أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة إلى القائد العميد إسماعيل قاآني".

ويعد قاآني أحد أبرز قادة الحرس الثوري في حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران، والتي اندلعت في ثمانينات القرن الماضي.

واعترفت برقية خامنئي بتدخل قاآني في شئون دول الجوار، حيث قال إنه "كان إلى جانب سليماني في المنطقة".

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وأضافت أن "الخطط هي ذاتها المعتمدة فى عهد سليماني"، داعية "جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قاآني".

ويعد قاآني الرجل الثاني في الحرس الثوري الإيراني بعد قاسم سليماني، حيث عُرف عنه بتصريحاته الداعمة للتدخل في شئون دول المنطقة، خاصة سوريا.

وعين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، يوم أمس الجمعة، العميد إسماعيل قاني قائدا جديدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلفا لقاسم سليماني الذي أغتيل بضربة أمريكية فجر اليوم في بغداد.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يعين العميد إسماعيل قاني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري". وقال خامنئي، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، إن "أهداف فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني".

وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعه، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".