هل تورط قاسم سليماني في اقتحام السجون المصرية في 2011؟

علّقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

واتهمت "السعيد" سليماني بمسئوليته عن تدبير اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 لإنقاذ محمد مرسي وجماعته.

وكتبت "السعيد" تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت فيها "للإخوة المصريين قاسم سليماني هو الذي قاد عملية اقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف إنقاذ خلية حزب الله ومرسي وجماعته".

وأضافت: "وهو كذلك من وزع القناصة على أسطح التحرير، وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق، ربنا عادل اقتص لأمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة قاسم سليماني".

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ومع تفاعل متابعوها مع تغريدتها، كتبت الإعلامية الكويتية تغريدة أخرى قالت فيها: "موت قاسم سليماني كشف حماس وميولها الإيرانية، هل ما زال هناك من مخدوع؟".

وكانت فجر السعيد قد أعربت عن فرحتها بمقتل قاسم سليماني حيث وصفته بـ "الإرهابي".

وقالت في تغريدة لها: "سقط أحد الإرهابيين الذين ساهموا في أحداث الثمانينيات في الكويت، حوبة الكويت تبطي بس ما تخطي Kuwait City".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين، في غارة جوية استهدفت سيارته بالقرب من مطار بغداد الدولي بالعراق.