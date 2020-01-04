النشرة: اشتداد العاصفة في حاصبيا وبدء تساقط الثلوج

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "العاصفة بدأت تشتد على منطقة حاصبيا منذ أكثر من ساعة وبدأت تتساقط ​الثلوج​ تتساقط ابتداءا من ارتفاع 1400 متر وما فوق ووصلت سماكتها في شبعا الى 10 سنم وباتت طريق ​كفرشوبا​ شبعا وطريق شبعا ​عين عطا​ مقفلتين إلا للسياج المجهزة بسلاسل معدنية".

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