المشنوق: من أبرز أهداف الحكومة الانقاذية تجاوز المخاطر المالية والمعيشية

لفت الوزير السابق محمد المشنوق في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "من أبرز أهداف ​الحكومة​ الانقاذية تجاوز المخاطر المالية والمعيشية والوصول إلى الإصلاحات و​مجلس نيابي​ ب​انتخابات​ مبكرة. والمهمة الخارجية اخراج ​لبنان​ من تعبير ساحات المواجهة بعد اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​. قاسم سليماني".

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