إجلاء عشرات الالاف سكان جنوب شرق استراليا بسبب الحرائق

أخلى عشرات الالاف من السكان بيوتهم في جنوب شرق استراليا بسبب ​الحرائق​ الكارثية التي يتوقع أن تؤدي ​الأحوال الجوية​ إلى تفاقمها بعدما حولت منتجعات سياحية مكتظة في هذه الفترة من العام، إلى مناطق مقفرة.

وأعلنت حالة الطوارىء في جنوب شرق ​الجزيرة​ القارة، المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان. واصدرت السلطات أمرا الجمعة لحوالى مئة ألف شخص بإخلاء ثلاث ولايات.

وقالت رئيسة وزراء ولاية ​نيو ساوث ويلز​ غلاديس بيريجيكليان محذرة "اليوم يتعلق الأمر بإنقاذ أرواح".

وأكد قائد فرق الإطفاء في الولاية نفسها شين فيتسيمونز "شهدنا رحيل عشرات الالاف من الأشخاص". واضاف "رسالتنا هي أن نتأكد من إجلائكم. الانتظار يعني المجازفة، الانتظار لنصف ساعة أخرى يعني مجازفة أكبر".