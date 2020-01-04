وصلت جثامين قائد ​فيلق القدس​ السابق في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​ الى منطقة الكاظمية في ​العراق​ حيث ستقام مراسم تشييعهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول جثامين سليماني والمهندس لمنطقة الكاظمية حيث ستقام مراسم تشييعهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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