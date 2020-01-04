مايك بومبيو: أوروبا "غير مؤيدة" لقتل سليماني كما تمنيت

لفت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الى إن "حلفاء ​واشنطن​ الأوروبيين لم يكونوا "مؤيدين" كما كان يأمل لقتل ​الولايات المتحدة​ القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​ في ​العراق​".

وأشار بومبيو في ​مقابلة​ تلفزيونية الى انني "أمضيت اليوم الأخير والنصف، يومين، وأنا أتحدث مع حلفائنا في المنطقة وأطلعهم على ما فعلناه والأسباب التي دفعتنا إلى ذلك هو الحصول على تأييدهم وكلهم كانوا رائعين"، مضيفا: "ثم تحدثت مع حلفائنا في مناطق أخرى ولم يكن الأوروبيون مؤيدون بقدر ما كنت أتمنى".