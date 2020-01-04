روحاني: أميركا لم تُدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة

أكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ خلال تقديمه التعازي لعائلة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في منزله ان "جريمة أميركا هذه لن تُنسى أبداً"، مشددا على ان "شهادة اللواء سليماني لن تُمحى أبداً بل سيبقى خالداً في ذاكرة الشعب الإيراني وشعوب العالم الحرة".

ولفت إلى ان "أميركا لم تُدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة، وهذه الجريمة زادت من كره أميركا بين الشعبين الإيراني والعراقي".

وأشار روحاني إلى ان "اغتيال القائد سليماني نُفّذ على يد أكبر الإرهابيين في العالم لا على أيدي إرهابيين عاديين". وأضاف "اللواء سليماني ليس قائداً حربياً ومخططاً لعمليات كبرى بل هو رجل سياسي ومنظّر استراتيجي فريد وموهوب".