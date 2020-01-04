ليبيا.. الجيش يستهدف حافلة لمرتزقة أردوغان في طرابلس

السبت 4 يناير 2020

أكدت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي أن سلاح الجو استهدف حافلة تقل إرهابيين ومرتزقة سوريين في طرابلس.



وأصدرت الشعبية بيانا جاء فيه أن مقاتلات السلاح الجوي شنت حملة جوية مكثفة على عدد من المواقع للمليشيات في محاور العاصمة كافة شملت استهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات.

وذكرت أن سلاح الجو نفذ غارة على حافلة نقل كانت تقّل عددا من المرتزقة الأجانب من حاملي الجنسية السورية أثناء نقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية لمواقع تمركزهم.

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وبينت المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن المقاتلات استهدفت رتل سيارات مسلحة للمليشيات في طريقهم لمعسكر الإمداد والتموين بطريق السواني في طرابلس.

وأكد المركز أن من بين العناصر المستهدفة ضباطا ومستشارين أتراكا وقيادات المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا بعد وصولهم حديثا.

وشدد المركز على أن الضربة كانت مباشرة والإصابة دقيقة، قائلا: "بذلك ستستقبل تركيا أشلاء ضباطها وجنودها بعد استهدافهم بضربة جوية محكمة".

وأشار المركز إلى أن سلاح الجو استهدف عددا من مواقع المليشيات في طرابلس وجنوبها ومن بينها مشروع الموز الذي يجهز كمهبط طائرات للطيران المسير وبه عدد من عربات الجراد الصاروخية