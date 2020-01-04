هاني بن بريك يصف خطاب ترمب بأقوى خطاب لرئيس أمريكي

السبت 4 يناير 2020

وصف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإنه أقوى خطاب لرئيس أمريكي منذ عقود .



وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "في خطاب هو الأقوى في العالم على مستوى رؤساء الدول، وربما يكون هو أقوى خطاب لرئيس إمريكي منذ عقود" .. مشيراً إلى أن ترمب قال "بكل وضوح نحن نملك أقوى جيش في العالم وكل من يتعرض للإمريكيين سنناله، أنا هنا لحماية أمريكا وحلفائها" .

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ويرى بن بريك أن العالم فعلا بات آمنا بدون البغدادي وسليماني، والبقية تتبع .

وجاء تعليق بن بريك على الخطاب الذي القاه ترمب عقب إستهداف وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وقيادات في الحشد الشعبي العراقي فجر الجمعة بغارة جوية للطيران الأمريكي المسير