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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن تتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على الشرقية الرياض تبوك القصيم والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
كما توقعت أن تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك (جبل اللوز - علقان – الظهر) وشمال المملكة.
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