جوتيريس يحذر أردوغان من مغبة إرسال قوات إلى ليبيا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، تركيا من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة هناك لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع.



وقال جوتيريس -في بيان- إنّ أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع المستمر، وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل".

وأكد الأمين العام أنّ الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في 2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا.

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وشدد جوتيريس على أن التقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية، مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.



ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

والخميس صادق البرلمان التركي على قرار خاص بإرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، وهو الأمر الذي واجه سيلًا من انتقادات المعارضة الرافضة لاتخاذ هذه الخطوة، والتي تأتي بإصرار من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي نجح حزبه العدالة والتنمية من تمرير القرار بمساعدة حليفه التقليدي حزب الحركة القومية المعارضة.