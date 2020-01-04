التحالف الدولي: لم نشن غارات جوية بالقرب من معسكر التاجي ببغداد

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وكالاتالسبت 2020/1/4 09:27 ص بتوقيت أبوظبي
قوات أمريكية في العراق - أرشيفية
قال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، السبت، إنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.
وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي (شمالي بغداد) خلال الأيام الماضية".
وكانت ضربات جوية على فصيل من قوات الحشد الشعبي العراقية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في وقت سابق السبت، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة.
وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أنها كانت ضربات جوية أمريكية.
وأمر ترامب، فجر الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي قاسم سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
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