عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألمانيا تعلق مهمات التدريب العسكري في العراق

السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قررت ألمانيا تعليق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد مليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني.



وقالت قيادة النشر الألمانية للمراقبين في لجنة الدفاع بالبرلمان، مساء الجمعة، إن المقر الرئيسي للتحالف الدولي المناوئ لتنظيم داعش هو الذي أصدر القرار.

وأوضحت أن القرار إجراء احترازي لحماية الجنود الألمان.

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وكانت ألمانيا قررت، في وقت سابق من يوم الجمعة، تقييد حركة القوات في العراق في أعقاب الغارة الأمريكية.

وأعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام أن قوة الجيش الموجودة في العراق شددت من إجراءاتها الأمنية، في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية، وقررت تقييد حركة القوات، سواء على الأرض أو في الجو.

يشار إلى وجود 27 جنديا ألمانيا في قاعدة التاجي العسكرية، الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويقوم هؤلاء الجنود بتدريب القوات العراقية.

ويشمل برنامج التدريب التصدي للهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية، وتقديم الخدمات اللوجستية، وتدريب القوات الفنية على تشييد المباني.

كما يوجد 5 جنود ألمان في المعسكر الرئيسي للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة العراقية بغداد، فضلا عن نحو 90 جنديا في كردستان العراق لتدريب القوات الكردية، ويبلغ إجمالي المشاركة الألمانية في التحالف المناوئ لداعش 415 رجلا وامرأة، ويجري قيادة هذه القوة من الأردن.