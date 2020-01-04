شكرا لقرائتكم التحالف ينفي تنفيذ ضربة جوية قرب معسكر التاجي العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، اليوم السبت، أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد. وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي (شمال بغداد) خلال الأيام الماضية".

وكانت ضربات جوية على فصيل من قوات الحشد الشعبي العراقية قرب معسكر التاجي شمال بغداد في وقت سابق السبت أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة. وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أنها كانت ضربات جوية أميركية.

وكان الحشد الشعبي العراقي نفى مقتل شبل الزيدي، الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الإمام علي"، في الغارة الجوية بمنطقة التاجي.

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فيما أفادت وكالة رويترز عن مصدر عراقي بمقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي.

واستهدفت غارة جوية أميركية جديدة، فجر السبت، قيادياً في الحشد الشعبي شمال بغداد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي العراقي، في تطوّر يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران والجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني.

وفي حين لم يحدّد التلفزيون في الحال هوية القيادي المستهدف، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ الغارة "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى" من دون أن يحدّد عددهم.