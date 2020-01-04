حسابات المكسب والخسارة من التدخل العسكري التركي في ليبيا

وافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج.

وبعيداً عن نية تركيا بدعم حكومة الوفاق التي ستتيح لها دعم مطالباتها في التنقيب عن الغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط، فإنه لم يتم الكشف بعد عن طبيعة الانتشار العسكري وحجمه، وأنه - وبحسب المراقبون - فإن الأمر في غاية الخطورة.

ضبابية

تقول أنقرة إن حكومة الوفاق طلبت دعمها عسكرياً "برياً وبحرياً وجوياً" بهدف مواجهة المشير خليفة حفتر، وهو ما تعلنه أنقرة بشأن هدفها وراء تواجدها في ليبيا.

ويعتبر المراقبون أن طلب حكومة الوفاق التدخل العسكري التركي قد يغير مسار الحرب، في الوقت الذي فرضت فيه قوات حفتر السيطرة على مناطق واسعة وقريبة من الدخول إلى طرابلس.

ويضيف المراقبون أن الدعم العسكري التركي قد يأخذ شكل إرسال "لواء عسكري يحوز على مقاتلات "اف-16" وقوات بحرية لحماية طرابلس من الهجمات البحرية، وهذا يعني قوات من نحو 3 آلاف عنصر.

تدخلات سابقة

في السنوات الماضية، قامت تركيا بعمليات عسكرية في دول الجوار، خاصة في العراق وسوريا، والهدف منها كان مواجهة مقاتلين أكراد وجهاديين بحسب ما أعلنت، إلا أن الامر مختلف هذه المرة في ليبيا.

تركيا لا تتقاسم حدوداً برية مع ليبيا، حيث أنها تقع على مسافة 1500 كلم، فضلاً عن معاناتها من ضعف مستوى قدراتها في توسيع نطاق عملياتها العسكرية.

ويقول مراقبون إن التحدي الأول لتركيا يتمثل في إمداد القوات، بينما يتمثل الثاني في "تحقيق التفوق الجوي" الضروري للتحكم بميادين القتال.

تونس والجزائر

ويصف المراقبون تونس والجزائر بأنهما بوابة الدخول إلى الأراضي الليبية، إلا أن مواقف الدولتين المجاورتين لليبيا لم تتضح حتى الآن.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قام أردوغان بزيارة مفاجئة إلى تونس، بهدف إقناعه بشأن الدخلو إلى ليبيا، إلا أن الرد التونسي كان حيادياً.

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تحتاج تركيا إلى إبقاء حكومة الوفاق التي وقعت معها في نوفمبر الماضي اتفاقاً بحرياً أثار الجدل، والذي يتيح لأنقرة التمسك بمطالب سيدتها على مساحات في شرق المتوسط الغني بموارد الطاقة.

ويعتبر هذا الاتفاق هو الورقة الرئيسيسة في جعبة تركيا في مواجهة دول متوسطية أخرى مثل قبرص واليونان ومصر وإسرائيل.

مبدأ رابح ـ رابح

يوقل المراقبون أن الأمر بمثابة اتفاق رابح - رابح، موضحين أن حكومة الوفاق الليبية تحوز على الدعم العسكري والسياسي التركي، في المقابل تساعد أنقرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة، فضلاً عن حماية مصالحها الاقتصادية في ليبيا، خاصة في مجال البناء.

كما يرى المراقبون أن التدخل في الشأن الليبي قد يعد مكسباً كبيراً لأردوغان على الصعيد السياسي، وذلك من خلال حشد قاعدته الانتخابية حوله في وقت تشهد تركيا صعوبات اقتصادية.

مواجهة عسكرية مع بوتين

يرى المراقبون أن الخطر الأساسي في هذا الأمر هو حدوث صدام مع موسكو، فالتدخل في ليبيا قد يعيد حالة التوتر بين تركيا وروسيا اللتين تجاوزتا في 2015 أزمة دبلوماسية خطيرة للتقارب والتعاون في سوريا.

ولكن يمكن لأردوغان أن يعوّل برغم ذلك على علاقاته الجيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل. وتقول جبور إنّ "الأتراك والروس أظهروا حتى الآن أنّه برغم التوتر والأزمات التي يمكن أن تشوب العلاقات بينهما، فإنّهما يعرفان كيفية تجنب المواجهة المباشرة".

وبالعودة إلى الملف السوري في السنوات الأخيرة، فإن أردوغان وبوتين قد يتعايشان بمودة رغم تناقض مواقف دواتيهما العسكرية في سوريا، خاصة في محافظة إدلب، حيث يدعم أردوغان أنصاره من الإسلاميين في المحافظة المحاصرة، فيما تقصف طائرات صديقه الودود بوتين مواقع المعارضة الإسلامية الواحدة تلو الأخرى.

قلق أوروبي

يؤكد المراقبون أن التدخل العسكري في ليبيا قد يساهم في زيادة حدة التوتر بين تركيا والدول الأوروبية، خاصة باريس وبرلين ولندن.

وأمس الجمعة، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من "مخاطر التصعيد" في ليبيا "المرتبطة بتزايد التدخلات العسكرية الأجنبية".

وأضاف أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "ندد بوضوح بالاتفاقات الموقعة مؤخراً" من حكومة فايز السراج "بشأن القضايا البحرية والأمنية"، في إشارة إلى اتفاقات وقعتها في نهاية نوفمبر 2019 حكومة الوفاق الوطني بطرابلس مع تركيا بشأن الحدود بين البلدين، إضافة إلى "كافة القرارات التي تؤدي إلى تصعيد".

كما أعرب الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن "قلقه البالغ بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكرياً في الحرب الأهلية المتصاعدة في ليبيا".