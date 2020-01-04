الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني؟.. هكذا أجاب سفير طهران بالأمم المتحدة

قالت إيران إن الولايات المتحدة أعلنت الحرب عليها بقتلها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، مؤكدة أنها "ستثأر وستنتقم".

وقال ماجد تاخت رافانشي، سفير إيران في الأمم المتحدة، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة بدأت حرباً ضد إيران، لس فقط بالشكل الاقتصادي ولكن إلى ما أبعد من ذلك عبر اغتيال أحد أبرز الجنرالات في طهران.

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وأضاف رافانشي أن الشعب الإيراني حزين، مؤكداً أن بلاده لا يمكنها غلق أعينها على ما حدث الليلة الماضية، وأنه سيكون هناك "ثأر قاس"، مشيراً إلى أن إيران ستتصرف وأن الزمان والمكان سيتم تحديده من قبلها.

وعن طبيعة الرد الإيراني، قال رافانشي: "لست في موقع للخوض في تفاصيل ما سيحدث عندما نقوم بالثأر، ولكن ما يمكنني قوله هو أنه وباستهداف واحد من أرفع جنرالاتنا بصورة تخالف واجبات أمريكا أمام العالم باستخدام المجال الجوي لدولة مستقلة، العراق، فإن على واشنطن توقع أي شيء في رد على هذا العدوان".

وكان المرشد الأعلى بإيران، آية الله علي خامنئي، قد هدد الولايات المتحدة بـ "رد قاس" على العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل اللواء قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، في بيان، أمس الجمعة.