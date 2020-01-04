الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيّرة جنوبي العاصمة طرابلس

ذكرت وسائل إعلامية عربية أن الجيش الليي نجح في إسقاط طائرة تركية جنوبي العاصمة طرابلس.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن الجيش الليبي أعلن عن إسقاط طائرة تركية مسيّرة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضح الجيش الليبي أن منصات الدفاع الجوي للقوات الليبية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية بمحور عين زارة.

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ونقلت الشبكة الإخبارية عن اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية، تأكيده أنه جرى إسقاطها.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعلن المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا متهما أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة.

ودعا حفتر، في كلمة إلى الليبيين، مساء أمس الجمعة، الشعب إلى التوحد وحمل السلاح ضد هذا المستعمر، وذلك ردا على اعتزام أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس.

وقال حفتر: «سننبذ خلافاتنا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا».