حزب المحافظين الكندي ينتخب زعمياً جديداً له في حزيران

أعلن ​حزب المحافظين​ الكندي، أنّه سينظم في تورونتو في 27 حزيران انتخابات لاختيار زعيم جديد له خلفاً لأندرو شير الذي قدّم استقالته قبل ثلاثة أسابيع بصورة مفاجئة.

وكان شير انتُخب زعيماً للمحافظين في أيار 2017، وقد واجه انتقادات علنية في صفوف حزبه إثر الهزيمة التي مني بها الأخير في ​الانتخابات التشريعية​ في تشرين الأول.

وفي الانتخابات التي جرت في 21 تشرين الأول حصل المحافظون على 121 مقعداً نيابياً بزيادة 26 مقعداً عن حصتهم في البرلمان السابق، مما أدّى لحرمان الليبرليين بزعامة رئيس الوزراء ​جاستن ترودو​ من الأكثرية المطلقة في البرلمان.