اميركا وحلفائها اقفوا تدريب القوات العراقية خوفا من تداعيات اغتيال سليماني

أشارت وكالة "رويترز" الى إن "الولايات المتحدة وحلفائها أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت، في خطوة جديدة خوفا من تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وشددت على إن "الجيش الألماني ذكر في رسالة لنواب ألمان إن اللفتنانت جنرال الأميركي بات وايت قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية".
وأشار اللفتنانت جنرال الألماني ايريش فيفر، وهو ضابط ألماني كبير، في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية إلى أنه "جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت"، مضيفا: "التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق".
وتنشر ألمانيا نحو 120 جنديا في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة.
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