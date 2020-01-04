اميركا وحلفائها اقفوا تدريب القوات العراقية خوفا من تداعيات اغتيال سليماني

أشارت وكالة "رويترز" الى إن "​الولايات المتحدة​ وحلفائها أوقفوا تدريب القوات ​العراق​ية بشكل مؤقت، في خطوة جديدة خوفا من تداعيات اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ب​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​.

وشددت على إن "​الجيش الألماني​ ذكر في رسالة لنواب ألمان إن اللفتنانت جنرال الأميركي بات وايت قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن ​عملية العزم الصلب​ التي تقودها ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأشار اللفتنانت جنرال الألماني ايريش فيفر، وهو ضابط ألماني كبير، في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية إلى أنه "جرى تعليق تدريب ​قوات الأمن​ و​القوات المسلحة​ العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت"، مضيفا: "التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق".

وتنشر ​ألمانيا​ نحو 120 جنديا في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة.