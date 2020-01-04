علّق السيناتور الديمقراطي ​كريس ميرفي​ على الغارة الأخيرة التي استهدفت قافلة في منطقة التاجي، لافتا إلى ان "إدارة الرئيس دونالد ​ترامب​ تكذب علينا". وأضاف "قالوا طوال اليوم إنهم يريدون وقف التصعيد مع إيران ووكلائها فيما كانوا يخططون لشن غارة أخرى..أمر لا يصدق".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميرفي تعليقاً على الغارة الأخيرة في التاجي: إدارة ترامب تكذب علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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