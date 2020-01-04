رئيس المجلس الأوروبي يدعو لإنهاء أفعل العنف والاستفزاز في العراق

دعا رئيس ​المجلس الأوروبي​، ​شارل ميشال​، إلى إنهاء أفعال ​العنف​ والاستفزاز في ​العراق​، محذرًا من مغبة ما وصفه بـ"نشوب عنف" بالمنطقة بعد مقتل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​، بغارة جوية أميركية بالقرب من مطار ​بغداد​.

وفي بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية، لفت إلى ان "حلقة العنف، والأعمال الاستفزازية، والانتقامية التي قد شهدناها في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية يجب أن تتوقف، يجب تجنب المزيد من الأعمال التصعيدية بأي ثمن".

وحذر ميشال من "أن الخطورة تكمن في انتشار العنف في المنطقة بالكامل وزيادة قوى ​الإرهاب​ الغامضة التي تزدهر في أوقات التوترات الدينية والقومية"، مشددًا على أن العراق لا تزال دولة "هشة للغاية".