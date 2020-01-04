مسؤول روسي: اغتيال قاسم سليماني هو انتهاك النظام السائد للقانون الدولي

لفت رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف الى إن "قتل ، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على يد الجيش الأميركي، هو عملية تدمير نظام القانون الدولي الحالي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار كوساتشوف في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى انه "يتم تدمير مبدأ القانون الدولي الذي تشكل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي سيحدث في الستقبل، في حال لم يتم توقيفه، يُرسل الجنود الأميركيين إلى منطقة النزاع أي منطقة في العالم ثم يصنف خصومهم على أنهم إرهابيون ويقضون عليهم فهم يعتبرون أن قضيتهم مقدسة".
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