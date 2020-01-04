التحالف الدولي ينفي شن هجمات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد

أفادت وكالة "سكاي نيوز"بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفى شن هجمات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد خلال الأيام الماضية.
وكانت معلومات صحفية من اكثر من مصدر قد أفادت عن استهداف أمين عام كتائب الإمام علي شبل الزيدي بمنطقة التاجي، الأمر الذي أده لمقتله اضافة الى 6 آخرين كانوا ضمن الموكب الذي تعرض لقصف جوي.
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