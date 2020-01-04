التحالف الدولي ينفي شن هجمات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد

أفادت وكالة "سكاي نيوز"بأن ​التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​ نفى شن هجمات جوية قرب معسكر التاجي شمالي ​بغداد​ خلال الأيام الماضية. وكانت معلومات ​صحفية​ من اكثر من مصدر قد أفادت عن استهداف أمين عام كتائب الإمام علي شبل الزيدي بمنطقة التاجي، الأمر الذي أده لمقتله اضافة الى 6 آخرين كانوا ضمن الموكب الذي تعرض لقصف جوي.

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