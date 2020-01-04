عبدالله: الإشتراكي سيبقى مؤتمنا على التزامه بقضايا الفقراء وذوي الدخل المحدود

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "​الحزب التقدمي الاشتراكي​، مهما تغيرت الظروف، وتبدلت الحكومات، سيبقى مؤتمنا على التزامه بقضايا الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيبقى نضالنا الأساسي منكبا على الدفاع عن مصالح ​العمال​ والفلاحين وصغار الكسبة، وسنحافظ على عهدنا بالتصاقنا بقضايا الوطنييين الحقيقيين على مساحة كل الوطن".

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