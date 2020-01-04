قبيسي: أميركا اعتدت بشكل وقح وغادر على امن العراق وسيادته واستقلاله

استنكر عضو المكتب السياسي ل​حركة امل​ النائب ​هاني قبيسي​ الاعتداء الاميركي الذي استهدف قادة المقاومة والممانعة من خلال اعتداء واضح وسافر على كيان دولة عربية شقيقة.

واعتبر قبيسي خلال القائه كلمة حركة امل في احتفال تأبيني في حسينية بلدة زبدين إن "الاعتداء الاميركي السافر الذي استهدف قادة للمقاومة ممن اشرف على دعم وتجهيز وتدريب المقاومين لمقارعة الصهاينة واطماعهم في بلادنا الشهيدان ​قاسم سليماني​ وعبد المهدي المهندس لا نستطيع ان نمر على هذه الفاجعة مرور الكرام لان ​الولايات المتحدة الاميركية​ اعتدت بشكل وقح وغادر على امن ​العراق​ وسيادته واستقلاله بإغتيالها لهذان القائدان".

وأضاف "نقول بكل فخر ان هؤلاء هم ​شهداء المقاومة​ هما خسارة كبيرة ونقول بكل فخر واباء ان هذه طريق الجهاد والتضحية بوجه من اراد ان يذل هذه المنطقة ويتحكم بها،ونقول لمن قام بهذا الفعل الجبان ان يتحمل المسؤولية فهذا تحد للمقاومين و​الاحرار​ ممن قارع ​اسرائيل​ والطموح الاميركي في ​الشرق الاوسط​ ووقف بوجه صفقة العصر ورفض تقسيم ​فلسطين​ وتهويد ​القدس​ والشهداء الذين سقطوا هم زخرا جديدا وذخيرة جديدة وعزم لكل مقاوم حر على الساحة العربية".

وتطرق قبيسي للوضع الداخلي في ​لبنان​، وشدد على انه "لن نرضى ان ينجر لبنان لسياسات مشبوهة"، مطالبا جميع السياسيين "ان لا يساهموا بفراغ جديد في لبنان لان ما حصل بعد استقالة ​الحكومة​ من سياسات لا تعمل لمصلحة الوطن لان الاستقالة جاءت بغير وقتها وتعطيل ​تشكيل الحكومة​ يراد منه اخذ لبنان الى الفراغ".